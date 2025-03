Quindici punti. Sono quelli che ha portato Artem Dovbyk da solo, cioè quasi un terzo dei punti guadagnati in campionato dalla Roma. La rete decisiva segnata a Lecce, infatti, arriva dopo i gol vittoria contro Udinese, Como e Cagliari. A queste vanno aggiunte le gare pareggiate contro Bologna, Monza e Genoa. E Ranieri a Lecce è stato chiaro: "Per me il vero Dovbyk ancora non lo abbiamo mai visto".

(gasport)