Dovbyk è salvo: per il capolavoro manca solo capitan Pellegrini

E' come se Ivan Juric continuasse a essere esonerato. Partita dopo partita. Vittoria dopo vittoria. Giocatore recuperato dopo giocatore recuperato. Ultimo della serie Artem Dovbyk. Il gigante ucraino che ha deciso la complicatissima sfida contro il Como di Cesc Fabregas (complimenti) con una zampata da centravanti, atto finale di un'azione confezionata dai subentrati di Claudio Ranieri. [...] Trenta punti in quindici partite; una media facile facile da due ogni novanta minuti, media che garantirebbe sempre la qualificazione in Champions League. [...] La sensazione forte e chiara di una Roma che anche quando è in difficoltà, come è stato contro il Como in particolare nel primo tempo, è una squadra nel senso più pieno della parola, restituita alle sue potenzialità. [...]

Ranieri tutto questo lo ha fatto partendo dalla serenità riportata a Trigoria. Lo ha materializzato, per esempio, riportando Angelino sulla preferita corsia sinistra dove, da un paio di mesi a questa parte, è diventato un fattore decisivo. [...] Lo ha migliorato restituendo al calcio, seppur a intermittenza, la leadership di un campione come Hummels. Lo ha supportato assecondando con pazienza la crescita di un giovane talento come Soulé. Lo ha ingigantito restituendo Dybala [...] alla sua dimensione di fuoriclasse. [...] Gli manca, nella sua opera di ricostruzione, soltanto il recupero del capitano Pellegrini. Dovesse riuscirci pure con lui, l'opera di ricostruzione di una Roma europea sarebbe completa. [...]

(la Repubblica - P. Torri)