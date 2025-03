Dovbyk e quei gol che pesano

IL TEMPO (L. PES) - Quattordici volte Dovbyk. Contro il Como il centravanti giallorosso è tornato in campo e al gol dopo un mese facendo letteralmente esplodere l'Olimpico e allungando la serie di successi della squadra di Ranieri. Ma quanto pesano i gol dell'ucraino? Tanto. E lo dicono i numeri. Sette volte il numero undici giallorosso ha realizzato la rete che ha sbloccato la partita e ben cinque volte il suo gol è valso tre punti alla squadra, proprio come accaduto contro la squadra di Fabregas. Ad un passo dalla doppia cifra in campionato e fermo a ottobre in Europa Dovbyk non ha forse convinto tutti in termini di prestazioni ma i suoi numeri sono in linea col suo predecessore Lukaku e migliori, ad esempio, di quelli della stagione d'esordio di Dzeko alla Roma (ovviamente senza paragonare lontanamente la qualità e il valore assoluto dei due attaccanti). Tra infortuni e acciacchi vari la prima annata nella Capitale è stata tutt'altro che facile per il capocannoniere della scorsa Liga spagnola.

L'ambientamento in un campionato così tattico come quello italiano non è mai facile per nessuno. Figuriamoci se poi il contesto è quello di una squadra che cambia tre allenatori in tre mesi e fino a dicembre era poco sopra la zona retrocessione. Ma Artem non ha mai mollato trovando Ranieri come partner e una tifoseria che da subito lo ha sostenuto. Ma come storicamente è accaduto il rapporto tra i bomber e i romanisti, anche se a volte con fatica, è sempre stato d'amore. Da Pruzzo a Voller fino a Batistuta e Dzeko. Ora c'è l'ex Girona a scaldare i cuori dei tifosi, e nel suo mirino c'è proprio quell'Athletic Bilbao al quale segnò a settembre nella gara inaugurale dell'Europa League. Giovedì, sempre all'Olimpico, è pronto a tornare titolare a caccia del gol che in coppa manca dalla gara casalinga contro la Dinamo Kiev. Sir Claudio non è riuscito ancora a sfruttare al meglio le sue potenzialità. "Dobbiamo imparare a servirlo" diceva appena arrivato.

Anche se in realtà col passare delle settimane più che sulla profondità il tecnico giallorosso ha cercato di costruire un tandem di qualità con Dybala. Esperimento che ha funzionato a tratti ma che in questa fase finale della stagione può regalare soddisfazioni. Il gol contro il Como è l'emblema di come Dovbyk vada servito. I cross dalle corsie, azione simile a quella che lo portò al gol contro i baschi, valorizzano la sua capacità di inserimento e attacco dell'area piccola. Un bomber vero, Artem, che vuole chiudere al meglio un'annata fatta di alti e bassi nella città eterna. A proposito di Bilbao, saranno quasi 60mila a riempire le tribune dell'Olimpico per una gara fondamentale nel viaggio europeo dei giallorossi. Appuntamento al quale potrebbe rispondere presente anche Mats Hummels. Il tedesco ha riposato contro il Como e ieri su Instagram ha postato qualche scatto in giro per Roma con l'ironica didascalia: "L'Oscar per la vacanza più lunga va a...". Ci scherza su Mats, come anche altre volte ha fatto sui propri profili. Ma chissà che in Europa non possa di nuovo toccare a lui.