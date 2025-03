Dovbyk convocato. Il dubbio è Pellegrini

Niente esaurito ma quasi. L'Olimpico si riempie per una partita che può avvicinare ancora di un lembo il piazzamento europeo: sono attesi circa 61.000 spettatori, compresi i 700 del Como. L'effetto dello stadio amico è un toccasana per la Roma, che in casa ha vinto 9 volte e pareggiato una nelle ultime 10 giocate in casa. [...] La buona notizia viene dalla lista dei convocati: ci sono tutti. Dovbyk incluso. Non ci sono indisponibili né squalificati. Quindi la scelta è ampia. Dalle indicazioni emerse negli ultimi allenamenti a Trigoria, come sempre mescolati, sembra di capire che Hummels andrà in panchina lasciando spazio a Celik. Mancini giocherebbe in questo caso centrale. Dubbio nel mezzo, tra Pisilli e Pellegrini. Davanti, nonostante il recupero del centravanti titolare, rivedremo ancora Shomurodov che sta meglio fisicamente e si è meritato la conferma con il gol contro il Monza. [...] Ranieri dovrebbe escludere tutti e cinque i rinforzi del mercato invernale [...] Per il momento la Roma si affida al gruppo più rodato, domani si vedrà.

(Corsport)