Dovbyk con Shomu: il mister pensa alla coppia. Angelino: "Spero resti"

La Roma non si ferma e prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Lecce di sabato prossimo. [...] Oltre ai dieci romanisti impegnati con le rispettive nazionali, ancora assente Zeki Celik. Il turco sta lentamente migliorando: la lesione al tendine congiunto del bicipite femorale sinistro è quasi superata e il rientro in gruppo è previsto per lunedì. Il tecnico ha lavorato con Pellegrini, Soulé, Angelino, Cristante, Hummels, Mancini ed El Shaarawy. [...] Ancora assente Dybala, che ieri, nonostante l'infortunio al ginocchio, aveva voluto seguire l'allenamento al fianco di Ranieri. [...] Tra le diverse operazioni nella testa di Ranieri per la sostituzione della Joya c'è anche quella dell'attacco pesante. Schierare Dovbyk insieme a Shomurodov quando l'avversario lo permette. Per sfruttare le caratteristiche di entrambi e caricare al massimo l'arsenale offensivo della Roma. [...]

Le alternative a Ranieri non mancano, soprattutto con Soulé, Baldanzi e Pellegrini. Ma l'idea di un tandem d'attacco, con un centrocampo a tre e Angelino e Saelemaekers come propulsori offensivi, non dispiace all'allenatore giallorosso. Un'opzione fuori dagli schemi che garantirebbe ancora più libertà offensiva ad Angelino, uno degli intoccabili di Ranieri. [...] "La squadra mi lascia giocare in una posizione migliore rispetto allo scorso anno - ha ammesso Angelino - e da quando è arrivato il mister mi sento benissimo in campo. La fiducia è importantissima. Sono migliorato molto sul piano difensivo grazie a Ranieri". [...] Come tutti i suoi compagni, non si espone sul possibile nuovo allenatore della Roma. Ma anche lui vota per una permanenza di Ranieri anche nella prossima stagione. [...]

(la Repubblica)