Dovbyk ancora in dubbio. Ranieri: “Tutti sotto esame”

Torna a disposizione, ma al massimo si accomoderà in panchina. Dovbyk ieri ha svolto solo parte dell’allenamento in gruppo e non sarà titolare nemmeno contro il Como. “Il suo futuro? Intanto godiamocelo quest’anno, siamo tutti sotto esame “ha detto Ranieri in conferenza stampa. (...) La gara di domani è definita “difficilissima” dal tecnico che ha paragonato la squadra di Fabregas al Parma anni ’90. II turnover, in ottica Athletic, sarà limitato. Il dubbio grosso è sulla trequarti dove si giocano una maglia Pellegrini, Baldanzi e Soulé.

(gasport)