Dovbyk, 14 gol pesanti per la Roma e ora ha imparato ad esultare

Quattordici gol in 34 partite alla prima stagione italiana sono o non sono un buon bottino per Artem Dovbyk? [...] Il centravanti ucraino si è tirato dietro un bel po' di critiche e ha alternato buoni momenti e pause. [...] La concretezza dell'ucraino è invece dimostrata dalla "pesantezza" dei suoi gol. [...] Quanto all'Athletic Bilbao, avversario di giovedì sera nell'ottavo di Europa League, il curriculum di Dovbyk è di due partite e un gol: sconfitta 2-3 con il Girona in Liga nel campionato scorso (19 febbraio 2024) e pareggio 1-1 all'Olimpico nel maxi-girone di Europa League il 26 settembre. [...]

I confronti pesanti con cui ha dovuto confrontarsi sono Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Alla prima stagione in giallorosso il bosniaco a inizio marzo aveva segnato 8 gol in 29 presenze. [...] Il belga, che aveva già molta esperienza di campionato italiano, nella stagione scorsa era a 17 gol in 34 presenze. [...] Tra tanti numeri, ha fatto notizia anche la sua esultanza dopo il gol di domenica sera, a metà strada tra Marco Delvecchio e un boxeur. Artem ha festeggiato come non mai, segnale che, probabilmente, si sta inserendo più in profondità nel nuovo mondo. [...]

(corsera)