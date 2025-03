Domani la ripresa: occhi su Celik e Rensch, Dovbyk non preoccupa. Pelle, rischio giallo

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Una preziosa alleata della Roma di Ranieri nella corsa ad un posto in Champions League può diventare la normalità. Quella che i giallorossi possono e devono rimpiangere per l'assenza dell'Europa League in questo finale di stagione, ma che rischia di essere un fattore importante da sfruttare per un posto in Europa. [...] Ranieri conosce perfettamente l'importanza di tutto questo e ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che da domani inizierà a preparare la fondamentale sfida di domenica contro la Juventus. Con diverse situazioni da monitorare. A partire da Dovbyk. Crampi con il Cagliari, virus influenzale in nazionale e di nuovo crampi a Lecce. Difficilmente il tecnico della Roma rinuncerà al suo centravanti. Il rebus da sciogliere sarà quello relativo alla fascia destra. Saud è infortunato, Saelemaekers non ci sarà per squalifica (ora occhio a Pellegrini che con un ammonizione salterebbe il derby) e quindi tutte le attenzioni sono rivolte a Celik e Rensch. Il turco era atteso già a Lecce, ma nessuno se l'è sentita di affrettare i tempi, ma, ci sono ottime chance di rivederlo a disposizione con la Juventus. Discorso simile per Rensch, ma l'infortunio dell'olandese è più recente e verrà monitorato giorno dopo giorno. [...]

