Difesa di ferro: Mancini il leader

C'è un numero su tutti che fotografa la solidità difensiva della Roma da quando Claudio Ranieri siede in panchina: 13. Sono tredici i gol subiti in Serie A dai giallorossi in 17 partite. [...] Un reparto che, nonostante i risultati ottenuti, resta incompleto e avrebbe bisogno di essere rinforzato, soprattutto dopo l'addio di Hermoso [...] e le recenti incertezze mostrate da Hummels. [...] La strategia di Claudio è stata sin dall'inizio incentrata sul recupero e il rilancio del tedesco ma dopo un buon periodo durato una decina di partite, c'è stato il crollo. [...] Doveva essere lui, assieme a Mancini e Ndicka, uno dei leader della difesa e invece grazie a una cura ricostituente di Ranieri, Celik è riuscito finalmente a imporsi nel ruolo di centrale sinistro. [...]

Mai assenti i due pilastri Mancini e Ndicka che, non solo sono i migliori della rosa, ma stanno conquistando primati anche in Serie A. L'ivoriano, sempre titolare in A, è primo in squadra per palloni rubati (50), palloni intercettati (32). [...] Numeri che stanno impreziosendo il loro cartellino in vista del mercato estivo durante il quale Ghisolfi avrà bisogno di monetizzare per rivoluzionare la rosa. [...] A Trigoria stanno già valutando il possibile sostituto. Il nome sul taccuino del ds è quello di Leonardo Balerdi, capitano del Marsiglia, argentino classe 1999 con un passato al Borussia Dortmund. Perdere Ndicka, però, significherebbe stravolgere gli equilibri di un reparto che funziona. [...]

(Il Messaggero)