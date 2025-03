Di Livio: "Dybala? Era al top, adesso bisogna decidere se tenerlo o no"

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Angelo Di Livio, ex giocatore di Roma, Juve e Fiorentina, è intervenuto per parlare dell'infortunio a Paulo Dybala.

Quanto sposta l'infortunio di Dybala in ottica Champions per la Roma. E su chi punterebbe nel rush finale per sostituirlo?

"Cambia tantissimo, è una perdita grave. Il Dybala che abbiamo visto con Ranieri in questi due mesi è un giocatore assurdo nel senso positivo del termine e aveva portato convinzione anche nei compagni. È una batosta a livello psicologico, ma la Roma lì ha tante possibilità. Ora è il momento di responsabilizzare Soulé e Baldanzi, il rodaggio è finito. Mi stuzzica pure l’idea di vedere insieme le due punte: Shomurodov e Dovbyk sono compatibili. E poi ci sono El Shaarawy e Saelemaekers. Ora devono mostrare più coraggio tutti quanti".

Si è spesso parlato della tenuta fisica di Paulo. Ovviamente le doti tecniche non si discutono, ma conviene ancora alla Roma tenerlo?

"Questo pensiero viene ed è normale. Le valutazioni in estate andranno fatte anche in virtù del contratto. Fino a qualche mese fa ero più scettico sulla sua permanenza, pensavo a quanto era difficile per un allenatore preparare le gare e non sapere quanto sarebbe stato in campo. Mi ero ricreduto quest’anno. Nella seconda parte di stagione sembrava più reattivo e più forte nelle gambe rispetto al passato. Erano anni che non vedevo un Dybala così potente, un termine che non pensavo di abbinare più all’argentino. Ero convinto che avessero trovato il massimo. Questo infortunio è un fulmine a ciel sereno, è un peccato per lui, per la Roma e per il calcio italiano".

Nella testa di un calciatore, dopo così tanti infortuni cosa può scattare? Si poteva evitare questo ko?

"No, non si può prevedere. È stata una casualità, una coincidenza negativa che poteva capitare in qualsiasi momento vista la dinamica. Ranieri ha fatto bene a farlo entrare e lui ha risposto come voleva anche a gara in corsa, in un momento decisivo della stagione. Inconsciamente la paura aumenterà soprattutto sugli scatti e quando c’è necessità di forzare un po’. Ne ha passati tanti di infortuni e situazioni non belle. ma aveva forse la convinzione di esserne uscito. Questo infortunio può cambiare Dybala anche da un punto di vista mentale".