D'Aversa è in emergenza

La lunga lista degli assenti accompagni ormai l'Empoli da mesi e anche per il testa a testa di oggi pomeriggio Roberto D'Aversa dovrà rinunciare a dieci giocatori. L'ex allenatore del Lecce non si nasconde e ricorda a tutti che... "Non dobbiamo dimenticarci che all'inizio del campionato eravamo considerati spacciati e indicati tra le sicure retrocesse. A quanto punto della stagione dobbiamo solo lavorare in maniera propositiva e questi ragazzi hanno fatto vedere cose positive e questo va sottolineato giornata dopo giornata". [...] Quella di oggi sarà la sedicesima sfida in casa dell'Empoli tra azzurri e giallorossi. Quattro i successi dei toscani, altrettanti pareggi e sette vittorie romaniste. [...]

