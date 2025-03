Dal rigore con il Lecce alle lacrime di domenica: tutti i ko in giallorosso

Sembrava un altro Dybala, un giocatore che aveva finalmente messo da parte i suoi infortuni. La cura Ranieri sembrava potesse aver svoltato, invece, domenica la Joya nel bel mezzo del match contro il Cagliari si è dovuto arrendere. [...] Nelle ultime due stagioni a Roma, l'argentino aveva comunque saltato l'ultima parte di stagione a causa di un infortunio, ma, mai per una cosa così grave. Il primo anno il fallaccio di Palomino contro l'Atalanta non gli ha permesso di essere al 100% per la finale di Budapest, lo scorso anno, invece, un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare la semifinale di ritorno contro il Leverkusen. Adesso la lesione al tendine semitendinoso sinistro che porterà Dybala a non concludere la stagione al meglio. [...]

La sua cartella clinica era nota a tutti e, infatti, anche a Roma il calciatore ha subito diversi infortuni. Il primo il 9 ottobre 2022, mentre calciava un rigore contro il Lecce. [...] Poi l'8 ottobre 2023 a Cagliari e poi il 10 dicembre durante la partita contro la Fiorentina. Infine, sparsi qua e là altri piccoli problemi, soprattutto affaticamenti. Puntuale anche stavolta è arrivato il crac. [...]

(gasport)