Dai parcheggi ai trasporti: il piano della viabilità per lo stadio giallorosso

La prima notizia la danno i tecnici della Roma: la consegna del progetto definitivo in Campidoglio del nuovo stadio resta confermata per fine aprile. La seconda è che la questione mobilità sembra avviata a una soluzione condivisa. [...] Partiamo dal trasporto pubblico. Il discorso è articolato perché si parla della metropolitana, dei treni e dei bus. In totale, la Roma stima che il 55% dei tifosi utilizzerà uno dei mezzi di trasporto pubblici e solo il 12% l'auto. In aggiunta, però, a questi 12 tifosi su 100 che andranno allo stadio in macchina, i tecnici della società giallorossa calcolano anche un altro 15% di persone che useranno l'auto fino a un mezzo di trasporto pubblico. [...] Rimanendo sulla metro, la novità è che la proposta della Roma è un "upgrade", come lo hanno definito i tecnici di Systematica [...] alla fermata della metro B Quintiliani: un nuovo ingresso in aggiunta all'esistente con dei tornelli in grado di sgranare gli ingressi in stazione a 134 persone al minuto. Così modificata, Quintiliani assorbirebbe 9mila tifosi diretti con la B verso Termini, Venezia e Eur e 8200 diretti a Rebibbia. Distanza dallo stadio: 5 minuti a piedi. [...]

Uno degli elementi - evidenziato dalle domande poste dai tecnici della Regione Lazio e dall'architetto Paolo Desideri (il progettista della stazione, ndr) - che andrà considerato è che Tiburtina è in grado di accogliere questi 10mila e passa tifosi ma dopo un adeguamento proprio dei tornelli e che i tempi di accesso a Tiburtina [...] potrebbero costituire l'incentivo per molti tifosi a dirigersi verso Quintiliani, Bologna o Monti Tiburtini. [...] L'altro grande nodo è quello dei parcheggi. Fra quelli nel quadrante immediatamente diretto dello stadio - sotto la curva sud, ad esempio - e quelli da rimediare nei parcheggi di scambio, la Roma conta di avere un totale di 6259 posti auto a disposizione. [...] Per quanto riguarda i ponti ciclopedonali: tutti confermati, come, del resto, l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ripete ormai da mesi ogni volta che escono dubbi o illazioni. [...]

Il primo nodo da sciogliere nei prossimi giorni riguarda il rapporto con Ferrovie dello Stato che, nei giorni scorsi, ha pubblicato la variante urbanistica per il proprio sviluppo dell'area a ridosso dei binari della ferrovia. Qui per Fs è prevista un'area di parcheggio, la stessa che la Roma ha individuato come da destinare a 1565 posti moto. [...] Il secondo, forse più impattante nodo, è legato alla fermata metro Quintiliani. La Prefettura, almeno all'inizio, aveva previsto che in occasione delle partite, la fermata rimanesse aperta al massimo per chi andava allo stadio non per chi usciva dallo stadio per tornare a casa. [...] La questione, quindi, è capire se l'"upgrade" progettuale immaginato dalla Roma sia sufficiente a far riconsiderare questa decisione alla Prefettura. Dal Comune filtra soddisfazione per come si sta procedendo. [...]

