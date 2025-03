Da Soulé a Celik tutti in mostra per mister X

Il profilo del prossimo allenatore giallorosso è stato delineato da Ranieri: "Chi viene sa che il club vuole arrivare in alto, saprà che per i primi due mercati non potremo fare spese pazze". (...) Tralasciando la noiosa lotta tra "giochisti" e "risultatisti", il profilo ideale potrebbe essere quello di un tecnico capace di lavorare con un organico misto di giovani e giocatori esperti. I recenti rinnovi di Pisilli e Paredes (in attesa di quello di Svilar) sembrano confermare questa direzione.

In quest'ottica, il nome di Gian Piero Gasperini appare tra i più adatti: abile nel valorizzare la rosa, con esperienza europea e abituato a lavorare senza acquisti faraonici a Bergamo. Tuttavia, Ranieri ha smorzato gli entusiasmi: "Non sarà lui". Verità o depistaggio? (...) Gasperini piace a Trigoria, potrebbe proseguire con la difesa a 3 e ritroverebbe giocatori come Dybala dopo Palermo e Mancini (...). Meno certo il futuro di Cristante sotto la sua eventuale gestione. Sir Claudio ha aggiunto un altro indizio sibillino: "Magari all'inizio il nome potrebbe essere non apprezzato", alimentando speculazioni su ex tecnici della Lazio come Sarri o Pioli (...).

Esiste poi un'altra categoria di allenatori nel radar dei Friedkin: tecnici giovani, meno affermati ma con risultati promettenti. Dopo l'esclusione di Farioli (...), restano in corsa Italiano e De Zerbi. Entrambi sono attualmente sotto contratto, ma difficilmente direbbero di no a una chiamata dalla Roma. (...) De Zerbi, inoltre, conosce bene Balerdi, (...) obiettivo di mercato giallorosso.

Infine, ci sono gli allenatori liberi,abituati a vincere. (...) Escludendo il "sogno" Conte, tra i disponibili figurano Mancini e Allegri. Il nome di Allegri è tornato d'attualità, il che potrebbe escluderlo secondo l'indizio di Ranieri (nome non apprezzato inizialmente). Tuttavia, l'interesse di Allegri per la Roma non è un segreto, e nell'ultima esperienza alla Juventus ha dimostrato di sapersi adattare a un mercato contenuto. Un ostacolo significativo, però, (...) è il recente rinnovo di Paredes, con cui i rapporti a Torino non furono ottimali (...).

La lista definitiva di Ranieri e Ghisolfi rimane top secret. L'unica certezza è che Ranieri non continuerà, come ha ribadito: "La Roma non può perdere un anno". La scelta finale spetta a Dan Friedkin. Nella speranza di sentire la sua voce almeno stavolta.

(il Messaggero)