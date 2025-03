Da scarti a trascinatori: Shomurodov e Celik ora ringraziano Ranieri

La rivincita degli "scarponi": Shomurodov, Celik, Cristante e Baldanzi ribaltano il Bilbao, regalando l'ennesima emozione ai tifosi della Roma. Sono stati loro, spesso criticati e considerati inadatti, a confezionare una vittoria che ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Questi quattro giocatori, che hanno ricevuto più pernacchie che applausi, etichettati come "pippe", hanno dimostrato di poter rendere al meglio in una squadra organizzata, con un allenatore capace di valorizzare le loro qualità. Hanno bisogno di fiducia e di un ambiente che li supporti per esprimere il loro potenziale.

Shomurodov è l'emblema di questa nuova Roma di Ranieri, che ha quasi fatto dimenticare un inizio di stagione difficile. (...) Ranieri gli ha dato fiducia e l'uzbeko ha risposto con prestazioni importanti, culminate con il gol decisivo contro l'Athletic Bilbao.

Lo stesso vale per Celik, trasformato da flop a difensore affidabile e decisivo. (...) E ancora Cristante, spesso criticato ingiustamente, e Baldanzi, che nonostante qualche errore, non si tira mai indietro.

La somma di tutto questo è la Roma di Ranieri, una gestione da applausi, in attesa che li meriti anche la società.

(Repubblica)