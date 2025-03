Da Pioli a Italiano: la Roma ci pensa. “Ma non sarà Gasp”

(...) La Roma riparte all’assalto del Lecce e della settima vittoria di fila. Quella di sabato sera sarà la prima delle nove “finali”di campionato verso il rettilineo che precede il traguardo. E Claudio Ranieri si è fermato ieri qualche minuto ai box di Trigoria per spiegare due o tre concetti, in conferenza, sgombrando innanzitutto il campo dalle illusioni legate a Gian Piero Gasperini: “Non sarà lui l’allenatore per la prossima stagione — ha sottolineato Sir Claudio —, ancora non sono usciti i nomi dei tecnici che ho proposto ai Friedkin insieme al ds Ghisolfi. Deciderà il presidente quando vorrà dire il nome, io penso che sarà gradito da subito. Chi viene qui deve accettare un certo tipo di progetto, non possiamo fare spese pazze. Io e Ghisolfi lo aiuteremo“. (...) L’esperienza e la conoscenza approfondita della Serie A, condizione necessaria e indizio rivelati nelle settimane scorse proprio da Ghisolfi. Graditi a Sir Claudio sono certamente Stefano Pioli (già contattato lo scorso settembre per il dopo-De Rossi), Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Roberto Mancini, ai quali la Roma guarda con interesse in attesa di scoprire proprio cosa riserverà il finale di stagione. Con l’Europa in tasca, ovviamente, tutto sarebbe più stimolante per il successore di Ranieri. (...)

(gasport)