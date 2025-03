Corvino: "Ranieri un fuoriclasse. Friedkin? Mettere solo soldi non basta"

IL MESSAGGERO - Pantaleo Corvino ha rilasciato un’intervista al quotidiano romano. Il dirigente del Lecce, avversario domani sera (20:45) della Roma, ha parlato della sfida contro la squadra di Ranieri. Ecco le sue parole:

(...)

Il Lecce ha circa 17 milioni lordi di monte ingaggi, la Roma cento. Se pensa che i Friedkin hanno iniettato quasi un miliardo nel club per risultati assai lontani dagli obiettivi, dov’è l’errore?

“Parlo in generale: il calcio dovrebbe essere trattato come un’azienda e quindi tutto parte dalla scelta di un ottimo management. Invece non avviene. Eppure mettere solo soldi non basta”.

(...)

L’ha cercata anche la Roma?

“Andiamo avanti”.

(...)

Che rapporto ha con Ranieri?

“Bellissimo. Di tanto in tanto ci scriviamo. Pensi che abbiamo cominciato insieme la nostra avventura in Serie C. Si capiva già che era un fuoriclasse”.

Più facile che il Lecce si salvi o la Roma vada in Champions?

“Siamo tutti in piena bagarre. Vorrei che Ranieri raggiungesse i traguardi che merita”.

(...)