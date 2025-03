Coppa Italia: oggi Roma-Sassuolo, domani la Viola

Idealmente, Roma e Juventus si sono date appuntamento alla finale di metà maggio, dopo aver vinto in trasferta l'andata delle semifinale di Coppa Italia. Si comincia alle ore 18 con Roma-Sassuolo al Tre Fontane, mentre domani sarà il turno di Juventus-Fiorentina. Le giallorosse puntano a staccare il pass per diventare la prima squadra nella storia della Coppa Italia a raggiungere la finale per cinque stagioni consecutive. [...] Alessandro Spugna recupera Aigbogun, ma non potrà contare su Greggi. La centrocampista dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla. [...]

(corsport)