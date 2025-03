Contro l’Athletic atteso un Olimpico giallorosso. Ranieri: “Nessuna paura”

Stasera l’Olimpico sarà un mare giallorosso. Non è solo una promessa, ma una certezza. La Curva Sud ha chiamato e il popolo romanista ha risposto. Da giorni i social sono invasi da foto di bandiere cucite a mano e lupetti di Gratton. Le stoffe gialle e rosse sono andate a ruba, introvabili nei negozi specializzati. Tutto per un solo obiettivo: spingere la Roma oltre l’ostacolo Athletic Bilbao. Stasera ogni tifoso dovrà presentarsi allo stadio con una bandiera divisa a metà tra giallo e rosso. Un’uniformità cromatica studiata nei minimi dettagli: colori ufficiali, dimensioni e ordine. Una coreografia che abbraccerà tutto lo stadio. (...) Ranieri è pronto a schierare la miglior Roma possibile. “Andiamo in campo senza paura“. La carica è quella giusta. Così come la squadra: “Sono tutti recuperati“, tranne Paredes (squalificato). In difesa confermato lo schieramento a tre con Celik, Mancini e Ndicka. Un’altra panchina per Hummels, ormai arretrato nelle gerarchie dell’allenatore. Nessuna tensione tra i due, nonostante le tante voci dopo un post social. Come confermato dal calciatore e dallo stesso Ranieri: “È un ragazzo tedesco che sta a Roma e si va a vedere la città, non c’è nessuna cosa. Andiamo d’amore e d’accordo”. A centrocampo ci sarà Saelemaekers a destra e Angelino a sinistra, pronto alla sfida con Nico Williams, l’uomo più pericoloso dei baschi. In mediana al posto di Paredes ci sarà Cristante, vicino a lui Koné. Sulla trequarti Pellegrini è favorito per una maglia da titolare. In attacco confermatissima la coppia Dybala-Dovbyk, con l’ucraino tornato al gol domenica scorsa contro il Como. (...)

(La Repubblica)