Con Claudio, già 26 titolari diversi

Il demiurgo ha stabilito il principio fondamentale che dovrebbe governare le leggi dell'universo: la meritocrazia. Lo ha fato davvero, Claudio Ranieri nei suoi mesi di ristrutturazione della Roma. A Empoli, tra i nove titolari diversi rispetto all'Athletic, ha concesso una chance al danese Nelsson, fin qui mai utilizzato dal primo minuto, e rilanciato addirittura Abdulhamid, che non sceglieva dal pomeriggio della disastrosa trasferta di Conio. Qualcuno si è accorto delle differenze? La squdra ha mantenuto un alto standard di prestazioni soprattutto nel primo tempo, quando la formazione era stata quasi completamente stravolta. (...) Ranieri comunica ai giocatori la lista degli undici solo un paio d'ore prima della partita e durante gli allenamenti i preparatori mescola spesso le formazioni in partitella proprio per non lasciare tante certezze. Molte rotazioni fanno rima con altrettante esclusioni: se ne sta accorgendo nelle ultime partite Saelemaekers, a ragione trattato per tre mesi come un titolarissimo, e costretto alla panchina per tre volte di fila. A Empoli non è neanche entrato, magari tornerà a Bilbao vista la probabile assenza di Celik. Prima di lui si erano dovuti adattare al precariato altri giocatori importanti: Pellegrini, Hummels, Paredes, Koné, Dovbyk, Cristante. Chi non dà il massimo a Trigoria, va incontro a brutte sorprese in partita. (...)

(corsport)