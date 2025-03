Computer e magliette della Roma: derubata la Mercedes di Gollini

Ancora deve mettere i piedi sul prato dell'Olimpico, ma per Pierluigi Gollini è già arrivato un amaro "battesimo" capitale. Al portiere bolognese, acquistato dalla Roma nel mercato di gennaio dall'Atalanta per fare il secondo al titolarissimo Svilar, è stata infatti "ripulita" l'automobile. [...] I ladri sono entrati in azione domenica sera, con il giocatore reduce dalla bella vittoria per 2-1 dei giallorossi all'Olimpico contro il Como: dopo aver forzato un deflettore dell'auto, una Mercedes di proprietà del portiere. [...] Sono ancora in corso accertamenti, ma dai primi rilievi svolti dalla polizia, intervenuta di notte non appena scattata la segnalazione, dall'auto sono state portate via 3 maglie da calcio, una borsa di una nota griffe e un Macbook. [...]

E' ora in corso un'indagine per risalire ai colpevoli, che, forse passati per caso in via Porta Pinciana, sono stati attirati dall'auto di lusso parcheggiata, e non hanno esitato a sfondare il deflettore per aprirla. Oppure sono andati a colpo sicuro, sapendo che era di Gollini. [...] Gollini è solo l'ultimo calciatore cronologicamente finito nel mirino dei ladri. Prima di lui, il 15 febbraio scorso, era stato il laziale Gila a farne le spese. [...] I malviventi si sono introdotti nella sua villetta a Formello [...] scappati con un bottino di 40mila euro. [...]

(Il Messaggero)