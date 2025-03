Como in dieci: Ranieri vince grazie ai cambi, sesto posto a -4

Nella sofferenza le vittorie pesano e brillano di più. Quella della Roma sul Como ha un grande valore per la classifica e per la maniera in cui è arrivata. I giallorossi soffrono, vanno in svantaggio, la ribaltano e poi nel finale soffrono nuovamente nonostante la superiorità numerica. [...] Ranieri era preoccupato e aveva ragione. Fabregas si presenta all'Olimpico giocando al suo solito, ma, cambiando la disposizione tattica e schierandosi con un 3-4-2-1 che manda in confusione i giocatori della Roma e il tecnico giallorosso. [...]

I lariani a fine primo tempo passano in vantaggio con Da Cunha e questo costringe l'allenatore capitolino a mettere dentro le sue armi in più: El Shaarawy e Dovbyk. La Roma alza il ritmo e sorprende la difesa di Fabregas, Saelemaekers appena entrato la pareggia. Cambia la partita e il Como rimane anche in 10 per l'ingenuità di Kempf. A quel punto i giallorossi completano la rimonta grazie all'attaccante ucraino che appoggia in rete un perfetto cross di Rensch. La lotta europea continua.

(gasport)