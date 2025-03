Ci vediamo in ritiro

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Appuntamento in ritiro. Ieri Paulo Dybala è stato operato dal dottor Andy Williams alla Fortius Clinic di Londra per porre rimedio alla lesione del tendine semitendinoso sinistro. [...] Lo staff della Roma conta di riaverlo a disposizione per l'inizio di luglio, quando la squadra si radunerà agli ordini del nuovo allenatore che raccoglierà l'eredità di Ranieri. La Joya salterà le ultime nove partite per poter tornare al meglio nella prossima stagione, che potrebbe essere anche l'ultima a Roma. [...] Riguardo al resto dell'infermeria, Ranieri può tirare un sospiro di sollievo per la situazione di Salah-Eddine. Il terzino olandese è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha escluso una frattura al piede. Per lui solo un'infiammazione a un tendine. Confermata, invece, la lesione muscolare alla coscia per Saud. Una vera maledizione della fascia destra: Celik ancora fermo, mentre Rensch ne avrà ancora per qualche settimana. [...] Capitolo stadio Pietralata: prima della fine di marzo prenderanno il via gli scavi archeologici propedeutici alla stesura del progetto definitivo da presentare in Comune.