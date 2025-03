Ci pensa Dovbyk a mantenere la media Ranieri

La prima senza Dybala finisce bene per la Roma sprecona. Decide un gol di Dovbyk, all'undicesimo centro in campionato, il settimo usato per sbloccare un risultato. Vittoria (...) di grande peso specifico. La trasferta di Lecce prolunga infatti la serie di risultati firmati da Ranieri: la Roma ha raggiunto 14 risultati utili consecutivi dal 22 dicembre 2024 (11 vittorie e 3 pareggi), 7 successi di fila in campionato, 5 trasferte portando a casa i tre punti. Un passo falso - viste le vittorie del Bologna (...) e della Juve (...), proprio l'avversaria della prossima partita all'Olimpico il 6 aprile - avrebbe reso impossibile sognare ancora un pazzesco piazzamento in zona Champions.

La prima scelta di Ranieri per sostituire Dybala è una via di mezzo tra novità (Soulé) e ritorno al passato (Pellegrini), schierati come trequartisti dietro a Dovbyk. Né l'argentino né il capitano hanno davvero inciso sulla partita. La mossa vincente dalla panchina, semmai, è stata aggiungere Shomurodov a Dovbyk (...).

Il primo tempo avrebbe fatto la felicità di Calloni, il centravanti del Milan degli anni Settanta, che Gianni Brera soprannominò «lo sciagurato Egidio» per la capacità di sbagliare gol che sembravano già fatti. Quelli sprecati da Angeliño e Koné, però, sono stati ai limiti della fantascienza. Lo spagnolo potrebbe appoggiare il pallone nella porta vuota, (...) ma lo mette incredibilmente a lato. Il francese (...) tira addosso a Falcone (...) quando poteva insaccare la palla ovunque. (...)

Il Lecce (...) ha ripreso così coraggio e messo paura (...) a Svilar (...). La ripresa è stata equilibrata, ma ancora una volta Ranieri ha indovinato i cambi e la strategia giusta. Dopo un gol di Mancini annullato per offside è arrivata la stoccata decisiva di Dovbyk. (...)

