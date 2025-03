Ci pensa ancora Dovbyk. La Roma suona la settima. Lecce battuto, ora la Juve

Basta Dovbyk. Come contro il Cagliari, la Roma supera 1-0 anche il Lecce grazie all'undicesimo sigillo in campionato dell'attaccante ucraino (...), proseguendo la sua striscia positiva. Settima vittoria consecutiva, tredicesimo risultato utile: la rincorsa a un posto in Champions League resta viva (...). La Roma c'è, grazie al suo bomber, che si è preso la squadra sulle spalle in assenza di Paulo Dybala.

I dubbi della vigilia al Via del Mare erano concentrati proprio su come la squadra avrebbe sopperito all'assenza dell'argentino. Individualmente, ci ha pensato Dovbyk con un gol da vero centravanti (...), prendendo posizione, superando l'avversario e battendo Falcone di sinistro. (...) Ma sul piano collettivo, l'esame è rinviato. Senza Dybala, ci si aspettava di più da Lorenzo Pellegrini e Soulé (...). I rifornimenti per Dovbyk sarebbero dovuti arrivare da loro, ma (...), specialmente il capitano, non è riuscito a incidere come sperato.

La prova del duo chiamato a sostituire la Joya è rimandata (...) al big match di domenica contro la Juventus (...). La vittoria è arrivata nel finale, dopo un primo tempo ad alta intensità in cui la Roma ha però sprecato occasioni clamorose, (...) con Angeliño e Koné protagonisti in negativo sotto porta. (...) Alla fine, è stato Dovbyk a risolvere la situazione.

Capitolo allenatore: dopo averne tracciato l'identikit in conferenza, Ranieri ha dichiarato che non parlerà più dell'argomento, lasciando l'annuncio a Dan Friedkin (...). Intanto, i tifosi giallorossi continuano a sperare in un nome di alto profilo, e il nome di Massimiliano Allegri (...) rimane uno dei più desiderati dalla piazza.

Infine, da segnalare disordini avvenuti all'esterno dello stadio prima della partita. (...) Un gruppo di circa 200 tifosi giallorossi ha tentato di raggiungere il settore ospiti (...). L'intervento della polizia ha impedito il contatto, ma ci sono stati tafferugli e lanci di oggetti. Un tifoso romanista è stato fermato.

(Repubblica)