Champions (im)possibile: stop per Dybala e un calendario che mette paura

La Roma perde Paulo Dybala in un momento cruciale della stagione a causa di una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra. Un colpo subito durante la partita contro il Cagliari, dopo soli dodici minuti di gioco, ha riacceso l'incubo infortuni per l'argentino. Dybala aveva finalmente trovato una continuità di forma inedita, con l'ultimo stop risalente a oltre un anno fa. Gli esami hanno rivelato una lesione più grave del previsto, con tempi di recupero stimati in almeno 30 giorni, che potrebbero estendersi fino a 45 per evitare ricadute. (...) Dybala non esclude ulteriori consulti medici per cercare di ridurre i tempi di recupero.

(...) Salterà sicuramente le partite contro Lecce e Juventus, e la sua presenza nel derby contro la Lazio è fortemente a rischio. Nel peggiore dei casi, potrebbe rientrare contro il Verona il 19 aprile, quando la corsa all'Europa potrebbe essere già compromessa. Ranieri dovrà fare a meno anche di Devyne Rensch, fermato per tre settimane da una lesione al flessore sinistro. L'allenatore valuterà di rimodulare gli equilibri della squadra, (...) magari rilanciando Koné o dando nuove opportunità a Saelemaekers, che ha ritrovato una buona forma fisica ed è stato convocato dal Belgio.

Per raggiungere l'obiettivo quarto posto, la Roma dovrà affrontare una serie di scontri diretti. Dopo la partita con il Lecce, ci saranno le sfide contro Juventus e Lazio. I bianconeri, in crisi, potrebbero ritrovare slancio dopo la sosta, mentre a Formello si discute il futuro di Baroni, che ha bisogno di vincere il derby per rilanciarsi. Ottenere sei punti in queste due partite darebbe alla Roma l'opportunità di affrontare il Verona e poi l'Inter con meno pressione, per poi dedicarsi al finale di campionato. Un finale impegnativo, con le sfide contro Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino, ma in cui il ritorno di Dybala potrebbe essere decisivo. (...) Gli errori non sono più permessi per recuperare il terreno perso a inizio stagione.

(Messaggero)