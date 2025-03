Champions (im)possibile: gli scontri diretti da giocare in casa e una rosa ritrovata

Se consideriamo il 2025, la Roma è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A (e non solo: anche tra le grandi europee come PSG e Bayern). I giallorossi guidano questa speciale classifica con 29 punti in 11 giornate (una media di 2,63), superando Bologna (25 punti in 12 partite), Inter (24), Juventus, Milan e Napoli (20), Torino (18), Atalanta (17) e Lazio e Fiorentina (16). Questo dato, da solo, spiega perché la Roma è in piena lotta per un posto in Champions League, attualmente distante 4 punti dal Bologna.

Nonostante alcuni sostengano che questo filotto di risultati positivi (13 partite senza sconfitte, con 3 pareggi e 10 vittorie, di cui 6 consecutive) sia dovuto a un calendario favorevole, non è così. Nelle prossime 9 giornate ci saranno diversi scontri diretti che definiranno la classifica finale. (...) Inoltre, in questi ultimi due mesi e mezzo, la Roma ha affrontato avversari importanti come Lazio, Milan, Napoli, Atalanta, Como e Udinese nel loro momento migliore. Dopo la vittoria sofferta contro il Cagliari, Claudio Ranieri ha preferito smorzare l'entusiasmo, rimandando i giudizi a fine campionato. Ma la volata finale è iniziata e la Roma è pronta a giocarsi le sue carte.

I motivi per credere nella rimonta non mancano. Innanzitutto, l'eliminazione dall'Europa League permetterà alla squadra di concentrarsi su una partita a settimana, un vantaggio non indifferente rispetto a Lazio e Fiorentina, ancora impegnate nelle coppe. (...) Inoltre, la Roma potrà disputare quasi tutti gli scontri diretti all'Olimpico, a partire dalla sfida contro la Juventus, passando per il derby (con la Lazio che giocherà in casa), per concludere con Fiorentina (4 maggio) e Milan (18). Il ruolino di marcia casalingo è impressionante: dopo la sconfitta contro l'Atalanta, Ranieri ha ottenuto 12 vittorie e un pareggio (contro il Napoli), segnando 36 gol.

In campionato, la difesa è quasi impenetrabile: con Mancini centrale, Svilar ha subito solo 3 gol nelle ultime 8 partite, mantenendo la porta inviolata in 4 delle ultime 5. Questi elementi positivi si sommano a un gruppo ritrovato, che ora potrà essere gestito al meglio durante la settimana. La rosa, inizialmente considerata inadatta per un campionato di vertice, si è rivelata ricca di risorse, (...) nonostante un mercato di gennaio che, al di là di Rensch, potrebbe non lasciare un segno significativo nel breve termine.

(Messaggero)