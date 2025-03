Celik verso la panchina: ballottaggio tra Hummels e Nelsson

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Diversi nodi da sciogliere in vista di Lecce. Domani sera, alle 20:45, la Roma tornerà in campo al Via del Mare dopo le due settimane di sosta per le Nazionali. Ranieri non ha dato indicazioni in conferenza stampa sul possibile undici che affronterà la squadra allenata da Giampaolo. Difficilmente sarà impiegato Celik, che ieri è tornato ad allenarsi dopo tre settimane, svolgendo solo la prima parte di lavoro con il resto del gruppo. Ballottaggio aperto, dunque, tra Hummels e Nelsson per completare il terzetto difensivo con Mancini e N'Dicka. Da valutare anche la situazione di Koné, reduce dai 111 minuti disputati domenica scorsa con la Francia. «Se in questi giorni avrà recupera-to giocherà - ha spiegato l'allenatore giallorosso - altrimenti verrà con noi in panchina». Il tecnico testaccino sembra essersi sbilanciato maggiormente su Saelemaekers, definendolo come «uno dei probabili giocatori che inizieranno la partita». Sir Claudio ha mantenuto vivo il mistero riguardante il sostituto di Dybala: «Aspettate sabato e lo scoprirete, ho varie soluzioni». L'indiziato principale sembra essere Soulé, che nelle ultime due trasferte ha regalato sei punti alla squadra giallorossa grazie al gioiello su punizione a Parma e al gol lampo ad Empoli. Dalle ore 10 di martedì prossimo, poi, comincerà la vendita dei biglietti (49 euro) per il Derby, Lazio-Roma, in programma domenica 13 aprile alle 20:45, con la prima fase dedicata agli abbonati Serie A 2024-2025 valida fino alle 18 di giovedì 3 aprile. L'eventuale vendita libera, invece, si svolgerà a partire dalle ore 12 di venerdì 4 aprile e sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione.