Zeki Celik ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, ma solo per una parte di seduta. Il turco, quindi, difficilmente partirà titolare domani sera a Lecce, mentre i due terzini Rensch e Saud resteranno ai box ancora per una decina di giorni. (...) A Lecce partirà titolare Cristante. Al suo fianco uno tra Pisilli e Koné. In attacco, Dovbyk è favorito su Shomurodov, mentre al posto di Dybala dovrebbe giocare Soulé insieme a Pellegrini.

(gasport)