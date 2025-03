Celik è recuperato, Paredes out per squalifica

Solo un affaticamento per Zeki Celik. Claudio Ranieri tira un sospiro di sollievo perché contro l'Athletic Bilbao avrà a disposizione anche il turco. Gli esami ai quali si è sottoposto, infatti, hanno dato esito negativo. Nessuna lesione e oggi previsto il ritorno in gruppo per la rifinitura. Il tecnico, che dovrà fare a meno dello squalificato Paredes, riproporrà il terzetto con Mancini, Ndicka e proprio Celik. Ancora in panchina, quindi, Mats Hummels. [...] La notizia migliore, però, arriva all'Athletic che ha recuperato Sancet. Il capocannoniere, dovrebbe accomodarsi in panchina. Sarà in campo anche Vivian: "Sarà una sfida bellissima. E poi la Roma ha avuto Totti, unico ad avere una storia simile a noi baschi".

(gasport)