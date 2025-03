Celik ancora out. Baldanzi va ko con l'Italia U21

Terzo giorno di lavori in questa settimana per la Roma di Ranieri che questa mattina tornerà al Fulvio Bernardini per proseguire con gli allenamenti. [...] Pellegrini ha lavorato regolarmente con il gruppo, così come Mats Hummels: assente invece oltre naturalmente a Dybala anche Devyn Rensch e Zeki Celik. Se l'olandese prosegue con il recupero che dovrebbe portarlo a rientrare contro la Juventus, per il turco l'obiettivo è quello di tornare ad aggregarsi al gruppo dall'inizio della prossima settimana per poter essere regolarmente a disposizione al Via del Mare contro il Lecce. [...]

Intanto al termine della seduta di ieri caratterizzata da parte atletica e lavori di forza con kettlebell e palle mediche, si è giocata la consueta partitella a campo ridotto e a vincere è stato il team "arancione" composto da Mile Svilar, Mats Hummels, Angelino, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Matias Soulé. Intanto sono da valutare le condizioni di Baldanzi che ieri è uscito dal campo in anticipo in Italia-Olanda Under 21 per un brutto intervento di Banzuzi con i tacchetti sul ginocchio che è costato il rosso al giocatore.

