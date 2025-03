C'è lesione per Vivian: difesa in emergenza

"La gran batalla del San Mamés": la grande battaglia del San Mamés, così i baschi, tra i giocatori, tifosi e media, è già chiamata la gara di ritorno contro la Roma nell'ottavo di Europa League. L'Athletic Club dovrà ripartire dal 2-1 subito all'Olimpico che, a detta dei colleghi in Spagna, ha fatto male ai calciatori, che contano sul fatto di ritrovare il morale giusto nei prossimi giorni e anche sul fattore campo. [...] Aspettando la risposta dal suo stadio, Valverde contro la Roma dovrà inventarsi qualcosa in difesa perché due dei suoi centrali saranno out: Yeray è stato espulso, mentre ieri è stata confermata la "moderata" lesione muscolare al bicipite femorale destro per Vivian.

(Il Romanista)