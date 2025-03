Castellanos vuole rientrare al derby

IL TEMPO (DAN. ROC.) - Ieri pomeriggio la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello senza gli 8 nazionali e diversi infortunati. Castellanos, fermo per un problema al polpaccio, punta al rientro per il derby del 13 aprile. Tavares, rientrato dal ritiro del Portogallo, è ancora alle prese con un affaticamento. Out anche Gila, Vecino e Dele-Bashiru. Baroni ha testato i pochi disponibili in una partitella con la Primavera. Il programma settimanale prevede allenamenti fino a sabato, poi riposo domenica. Nelle prossime ore sono attese novità importanti per un possibile reintegro di Pellegrini, fuori dalla lista della Serie A. C'è tempo fino al 31 marzo.