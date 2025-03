Castellanos sarà pronto per il derby

Buone notizie per Castellanos. Ieri il Taty si è sottoposto a un esame di controllo del polpaccio destro, che ha dato un esito incoraggiante: l’edema si sta riassorbendo più velocemente del temuto, il giocatore dovrebbe quindi restare lontano dai campi di gioco al massimo per un’altra decina d giorni. Salterà sicuramente il match di lunedì con il Torino e quello di Bergamo con l’Atalanta della domenica successiva. Potrebbe invece farcela per la sfida di andata con il Bodo Glimt del 10 aprile o, al più tardi, per il derby in programma il 13 aprile. (...)

(gasport)