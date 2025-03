Carica Roma. Ranieri: "Lo stadio sarà bollente, pensiamo solo a giocare bene"

LEGGO (F. BALZANI) - Una notte di resistenza nello stadio che “fa tremare le gambe”. La Roma stasera (ore 18,45, diretta Sky) al San Mamés dovrà difendere il vantaggio per 2-1 dell’andata e allontanare i desideri di rimonta dell’Athletic. L’obiettivo della squadra di Ranieri è approdare ai quarti di Europa League, la competizione che l’ha vista protagonista in 3 semifinali e una finale nelle ultime cinque stagioni. Per farlo dovrà non perdere a Bilbao dove il tifo ha deciso di prendersi 24 ore di tregua dallo sciopero per spingere Nico Williams e compagni verso la finale che si giocherà proprio a Bilbao.

"Lo stadio sarà bollente, conosco bene quella atmosfera e loro spingeranno di più, ma deve essere uno stimolo - avvisa Ranieri -. Noi dobbiamo giocare come stiamo facendo ultimamente, non dobbiamo avere il pensiero che il pareggio ci può andare bene altrimenti la perdiamo. E’ una gara in cui si attacca in 11 e si difende in 11 stando attenti a nascondere i nostri difetti. Un anno fa non avrei mai pensato di essere qui, mi ritengo un uomo fortunato". Al fianco del tecnico c’è Dybala che guiderà la Roma in una delle trasferte più difficili e cercherà il suo 200° gol in carriera. "Mi interessa solo se serve per passare il turno, abbiamo il 50 per cento di possibilità. Non bisogna essere egoisti in questo momento, dobbiamo tornare a Roma coi quarti in tasca. Ranieri mi ha trasmesso la voglia di essere più leader nello spogliatoio. Il segreto del mio stato di forma? E’ un segreto", le parole della Joya. Al suo fianco dovrebbe giocare Dovbyk che in Spagna ha segnato 24 gol in un anno. Out Celik, è ballottaggio tra Rensch e Hummels.