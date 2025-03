Cara UEFA ti scrivo: respect

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - La notizia è che la lettera promessa dai proprietari dell'AS Roma, Dan e Ryan Friedkin, all'UEFA per protestare contro l'arbitraggio subito a Oporto è stata spedita. Si viene a sapere il 4 marzo, giorno per antonomasia di Lucio Dalla "Cara UEFA ti scrivo", sperando di distrarla un po' dalla squalifica che Ranieri non avrebbe avuto anche grazie a questa missiva. [...] Non dico che mi abbia ricordato Capello che s'inferociva contro quei non romanisti che invasero il campo il 17 giugno 2001, ma, Ranieri che si arrabbia con i suoi giocatori impedendo loro di salutare un direttore di gara che aveva chiaramente penalizzato la Roma, è la cosa più bella vista in questa stagione. Una Roma che dice no ad alta voce finalmente. La lettera dei Friedkin non deve rimanere morta, ma dev'essere un ammonimento costante a fare le cose per bene. [...] Forse qualcosa sta cambiando. [...]

