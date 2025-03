Cagliari in emergenza: si ferma anche Zappa. E Coman è in dubbio

All'esame da Claudio Ranieri con una formazione tutta da rivedere. Il Cagliari di Davide Nicola si prepara alla sfida dell'Olimpico contro la Roma, con un infermeria sempre più piena. Negli ultimi allenamenti si è fermato anche Zappa. L'esterno dovrà quindi saltare la trasferta nella Capitale. [...]

Oltre a Zappa, Nicola dovrà fare a meno anche di Luvumbo, anche per lui un problema muscolare che lo terrà ai box ancora per un pò, e Coman. Il rumeno è alle prese con una distorsione alla caviglia e sta provando a recuperare almeno per la panchina. Salgono quindi le quotazioni per la conferma di Viola a supporto di Piccoli. [...]

(gasport)