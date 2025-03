Edoardo Bove ha scelto l'Ospedale di Torrette per tornare a sperare. Ieri mattina i primi test diagnostici e gli accertamenti specifici. Ha svolto approfondimenti invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le aritmie. I risultati sono attesi tra i 5 e i 15 giorni. L'obiettivo è capire se si è davanti ad una cardiopatia strutturale oppure no.

(Il Messaggero)