Bove ci spera. Ricovero ad Ancona e nuovi controlli: Edo rimane al bivio

Una settimana fa al "Basement", il salotto web più popolare di questa epoca, di fronte a un conduttore che sottopelle ha lo stesso apparecchio salvavita, Edoardo Bove si è aperto come mai prima: "Ho paura di scoprire chi sono senza il calcio...", diceva trattenendo a fatica l'emozione. [...] Bove, a qualunque costo, cerca di esistere ancora "con" il calcio. [...] Da Careggi, l'istituto fiorentino in cui è stato trasportato d'urgenza e che lo ha curato per 12 giorni fino all'impianto del defibrillatore sottocutaneo, si è spostato giovedì all'ospedale Torrette di Ancona, altro centro d'eccellenza italiano.

Sarà dimesso stamattina dopo "accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico", come si legge nel comunicato della Fiorentina. [...] I medici e lo stesso Bove vogliono capire se e quanto ci sia stata una predisposizione genetica nella cardiopatia aritmogena. [...] Più che la prospettiva di togliere il defibrillatore sotto pelle e ottenere un'improbabile idoneità italiana, l'obiettivo è tenere accesa la fiammella sui campionati esteri, lì dove vigono regolamenti differenti. [...] Tra allenamenti al Viola Park da membro dello staff, ritiri e partite viste accanto a Palladino, Edo vuole solo restare se stesso, con un pallone vicino.

