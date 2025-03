Bilbao vista Champions. Roma in missione per l'Europa e i conti: Ranieri dà la carica

"E chi se l'aspettava di essere qui alla Catedral?" non è una battuta, non è snobismo o falsa modestia, ma la riflessione sincera di Claudio Ranieri che un anno fa aveva deciso di chiudere con il calcio. [...] La Roma con lui è in testa al campionato nel girone di ritorno. Nessuno nei tornei top ha fatto più punti da gennaio. [...] E c'è l'Europa League il cui valore per la Roma va oltre il successo finale. Chi vince prende la wild card per la prossima Champions: pochi bilanci ne hanno bisogno come quello giallorosso. [...] Da quattro stagioni la Roma è squadra da coppe: la Conference vinta nel 2022, la finale di Europa League persa con il Siviglia ai rigori l'anno dopo, l'altro stop in semifinale con il Leverkusen nel 2024. [...]

L'Athletic oggi è la quarta forza di Spagna dopo Real, Barca e Atletico, è arrivato in testa nel gruppo con la Lazio, e al San Mamés "sarà spinto dal suo pubblico ad attaccare di più". [...] La Roma dovrebbe rispondere con una mediana da battaglia, con Cristante, Paredes e Koné, e il dubbio avanti tra Shomurodov e Dovbyk. [...] L'errore grave sarebbe ripartire dal 2-1 dell'andata: "Se pensiamo che basti il pari per andare ai quarti abbiamo già perso. Io cancello sempre le partite precedenti, neanche ricordo il risultato", avvisa saggiamente Ranieri. [...]

