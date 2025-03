Bilbao-Roma: rebus Dovbyk, Paredes rinnova

Domani sera contro l'Athletic c'è in palio la qualificazione ai quarti di finale di Europa League dopo la vittoria dell'andata. Questa mattina a Trigoria ci sarà la rifinitura, poi, nel pomeriggio la partenza direzione Bilbao. [...] Sono diversi i dubbi di formazione per Claudio Ranieri. Con Celik infortunato, è rebus in difesa. Se il tecnico giallorosso dovesse schierarsi a tre, ballottaggio tra Rensch ed Hummels. L'olandese, dopo la prova dell'andata, sembra in vantaggio. [...] Il pericolo numero uno si chiama Nico Williams. Remota possibilità, invece, è la difesa a 4 con Angelino basso a sinistra. A centrocampo pronti Saelemaekers, Koné e Paredes. L'altro ballottaggio riguarda la trequarti. [...] Pellegrini è in gran forma e l'esperienza internazionale del capitano potrebbe avere la meglio su Baldanzi. Vicino a lui, ovviamente, Paulo Dybala. L'ultimo rebus è tra Dovbyk e Shomurodov. Ranieri ha dimostrato che non esistono gerarchie. Il gol vittoria e le sue recenti prestazioni, pongono avanti l'uzbekoo, anche se l'ucraino scalpita. Intanto la Roma ha ufficializzato il rinnovo di Paredes fino al 2026.

(La Repubblica)