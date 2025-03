Baroni e Ranieri anime di Lazio e Roma

[...] Anche se sembrerà strano - tanto più ai tifosi, che si nutrono della rivalità cittadina - Lazio e Roma (in stretto ordine alfabetico) hanno qualcosa in comune. [...] Ad agosto era la Lazio ad essere accompagnata da critiche e scetticismo, al termine di una campagna acquisti che aveva fatto storcere il naso. Ad ottobre è stata invece la Roma, reduce al contrario da un mercato molto dispendioso, a trovarsi in un tunnel. [...] Ma non è questo, o almeno non è solo questo, il loro punto in comune. Perché se la stagione è poi piegata in maniera completamente differente [...] enorme merito va ai due allenatori. [...] Baroni e Ranieri - con i complimenti alla Lazio per aver saputo scegliere il pilota e alla Roma per essersi saputa correggere - sono indubbiamente i protagonisti delle due squadre capitoline. [...]

Ranieri vive le Coppe al pari dei campionati, è - in tutti i sensi - un uomo e un allenatore da Champions. [...] Baroni è stato applaudito e mai abbastanza esaltato per alcune salvezze che avevano davvero il sapore di uno scudetto; Ranieri ha invece compiuto la più straordinaria impresa a livello di club. Vincendo col Leicester, mettendo in fila Manchester City, Liverpool, Arsenal. [...] Conoscenze ed esperienze alimentate da buon senso e capacità di farsi prima apprezzare, poi stimare, alla fine ammirare dai calciatori. [...] E per questo, comunque, meritano un unico, fortissimo, applauso.

(gasport - A. Vocalelli)