Baldanzi, Piccoli e Koleosho in preallarme

Per il momento Spalletti ha scelto di non sostituire Retegui, rientrato in tarda mattinata a Bergamo. [...] Il c.t. ha spiegato di voler vedere come andrà la gara di stasera e come procederà il recupero di Zaccagni e Cambiaso, che spera di avere per domenica. A quel punto è molto probabile che faccia una convocazione ulteriore e valuterà se gli servirà più una prima o una seconda punta: nel primo caso chiamerà Piccoli; [...] nel secondo caso precetterà Baldanzi della Roma. Se non dovesse farcela Zaccagni, Spalletti darà spazio a Koleosho, Under 21 del Burnley. [...]

(gasport)