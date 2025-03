Athletic-Roma, la moviola dei quotidiani: opinioni contrastanti sull'espulsione di Hummels

La Roma crolla al San Mames per 3-1 contro l'Athletic Bilbao, ma, rimangono molti dubbi sull'espulsione di Hummels che dopo 11 minuti ha lasciato in 10 i giallorossi. Pareri contrastanti sulla decisione dell'arbitro della gara Clement Turpin (media voto 5).

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 7

Decisione giusta, quella di Turpin, in occasione del rosso diretto a Hummels. L'arbitro giudica il fallo del tedesco da ultimo uomo su Sannadi e, l'attaccante è lanciato in campo aperto. Netto anche il penalty concesso alla Roma nel finale: scorretta e in area l'entrata di Gorosabel su El Shaarawy

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4

L'uomo in trequarti, ovvero Clement Turpin e le sue maniche portate sempre a metà braccio, condiziona pesantemente la partita del San Mames. Il rosso a Hummels fa discutere, per dire che è un errore anche abbastanza chiaro, al quale il VAR difficilmente può mettere mano. Come possa essere una chiara occasione da gol a 40 metri dalla porta. Ci sono dei parametri per valutare il rosso per DOGSO, Turpin ha dato peso solo ad uno, dimenticando gli altri. Gorosabel placca El Shaarawy, rigore chiaro: giallo e non rosso perché c'è Nunez vicino. Perché qui si e prima no?

IL ROMANISTA - VOTO 4

La partita del San Mames si decide all'11'. La folle scelta di Hummels, anche se interviene sul pallone, cambia Athletic-Roma. Ma se proprio serviva una spinta alla squadra basca, ci pensa Clement Turpin che estrae il rosso. Chiara occasione da rete? Episodio opinabile ma l'impressione è che a 50 metri dalla porta e con il pallone verso l'esterno si tratti davvero di un abbaglio. Turpin, poi, appare permissivo con la squadra spagnola: due falli da giallo su Baldanzi che però non meritano il cartellino