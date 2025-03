Athletic-Roma: Koné non è tornato in pullman con il resto della squadra

Manuel Koné non è tornato in pullman con il resto della squadra. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Messaggero, resta il dubbio che possa essere il francese il giocatore al quale si riferiva Claudio Ranieri nel post-partita di Empoli-Roma. Nella notte post-Athletic Club, Koné è stato l'unico calciatore giallorosso a non tornare in pullman insieme alla squadra dall'aeroporto di Fiumicino.