Armi Champions

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La regola della doppia "D" per rivedere la Roma in Champions League. Artem Dovbyk e la difesa di ferro sono tra i segreti dell'andamento della squadra di Ranieri in campionato, con una classifica che vede il quarto posto distante soltanto quattro punti. Qualcosa che a novembre non era ipotizzabile neanche nelle fantasie dei romanisti più ottimisti. Nel ruolino di marcia da sette vittorie consecutive non sono molteplici i fattori che hanno contribuito a tali risultati, ma di certo la stabilità difensiva è forse quello che balza più all'occhio dando una rapida occhiata ai numeri: Svilar ha mantenuto la porta inviolata in sei occasioni nelle ultime sette partite, con un solo gol al passivo contro il Como. [...] Mancini e Ndicka sono i due pilastri del reparto, che ultimamente ha visto l'ottimo impatto di Celik nell'interpretare un ruolo ibrido tra terzo centrale e terzino destro. E ora Ranieri vuole recuperare in pieno anche Hummels, che contro Krstovic ha fatto capire di essere sulla giusta strada per mettere in archivio il disastro di Bilbao. Contro la Juventus toccherà probabilmente di nuovo a lui giostrare al centro del terzetto, visto che Celik si prospetta un ritorno all'antico a tutta fascia per via delle assenze sulla destra. [...] A portare i tre punti contro il Lecce, oltre alla buona guardia difensiva, è stato invece l'acuto di Dovbyk, che ha raggiunto quota sedici ne totale dei gol stagionali. La stagione dell'ucraino non si può definire scintillante, ma c'è anche il suo contributo nella rimonta giallorossa. [...] Ora servono altre reti pesanti e il suo apporto anche nei grandi appuntamenti. Juventus e Lazio sono i prossimi due match in calendario e la sua vena sarà fondamentale per continuare a cullare un sogno che darebbe un gran respiro in ottica Fair Play Finanziario.