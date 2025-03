Ansia Dybala: oggi gli esami

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La sosta arriva nel momento migliore per la Roma. Il rovescio della medaglia dei tre punti ottenuti contro il Cagliari è rappresentato dagli infortuni di Dybala e Rensch. L'argentino si è fermato dopo appena 11 minuti in seguito ad un colpo di tacco. Le prime valutazioni parlano di un problema alla parte distale dei flessori dietro al ginocchio. Questa mattina verranno svolti gli esami strumentali sia per la Joya che per Rensch, il quale ha deciso di non lasciare la Roma in dieci nonostante un problema all'adduttore. Nessun problema per Dovbyk che ha accusato solo crampi al polpaccio. Il tecnico testaccino ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra, che si ritroverà a Trigoria giovedì.