Angeliño rinato ringrazia Ranieri: "Spero rimanga"

IL TEMPO (L. PES) - Il vero protagonista del 2025 giallorosso, almeno fino a oggi. Angelino ha cambiato marcia e dall'arrivo di Claudio Ranieri in panchina lo spagnolo ha cominciato a collezionare gol e prestazioni positive. Quattro in poco più di un mese tra Europa e campionato e tutti all'Olimpico, stadio dove pian piano l'ex Lipsia si sta ritagliando un ruolo di primo piano. Dal buco nero dei due mesi sotto la gestione Juric dove è stato costretto a fare il terzo di difesa alle ultime settimane da uomo in più della Roma sulla fascia sinistra. "Innanzitutto l'allenatore ci ha dato tranquillità e ci ha aiutati fin dal primo giorno dal punto di vista mentale. La squadra è forte, siamo quasi gli stessi di inizio stagione e dobbiamo continuare a crederci e a lavorare. Saremmo felici se rimanesse perché ci ha aiutato tanto". Così il laterale in un'intervista a Sky Sport nella quale, di fatto, si espone in prima persona sul futuro. E non è il primo a spendersi per l'attuale tecnico, che però ha altri progetti per la prossima stagione, a dimostrazione del grande lavoro svolto finora.

Ma guai a ritenersi soddisfatti della risalita, anche perché nel rush finale la Roma dovrà fare a meno del suo fuoriclasse: Paulo Dybala. "E' difficile per tutti, soprattutto per lui perché stava giocando benissimo e aiutava tanto la squadra. Per noi è un infortunio importante, siamo tutti con lui e aspettiamo che torni il prima possibile. Sappiamo che tornerà più forte, non è felice perché non può aiutarci in campo, ma è vicino alla squadra e ci aiuterà da fuori". Non solo Angelino, ma in generale tutti gli esterni stanno beneficiando delle mosse di Sir Claudio. Basti pensare alla crescita di Rensch in poche settimane e ai numeri realizzativi di Saelemaekers che mai aveva realizzato sei gol in un campionato (massimo quattro lo scorso anno a Bologna). Per un ruolo dove negli ultimi anni è stato difficile per tutti brillare, ora i giallorossi hanno trovato prestazioni e continuità che permettono all'allenatore di ruotare uomini e moduli. Nel frattempo il giovane della Primavera Misitano dovrà stare fermo circa tre mesi dopo l'operazione al piede destro ma potrebbe non giocare più con la Roma dato che il suo contratto scade a giugno e l'Atalanta è pronta a prenderlo a parametro zero. Dopo la fumata nera per i Boston Celtics, invece, i Friedkin pensano all'hockey per ampliare il loro business sportivo. La famiglia texana proprietaria della Roma, infatti, secondo quanto riporta Espn, sarebbe pronta a introdursi nella National Hockey League con una squadra di Houston.