Ancora Shomurodov: segna come Dovbyk ed è una portafortuna

Alla fine Artem Dovbyk ci sarà, ma partirà dalla panchina. Il centravanti ucraino ha saltato quasi tutta la settimana di lavoro, facendo qualcosa solo negli ultimi due giorni. Ranieri non intende rischiarlo, punta ad averlo per giovedì prossimo [...] Ed allora oggi toccherà ancora una volta a Eldor Shomurodov guidare l'attacco giallorosso. E per la punta uzbeka (scelto dai tifosi giallorossi come player of the month di febbraio) sarà la quarta volta consecutiva, dopo le sfide di campionato con Parma e Monza e quella europea con il Porto. [...] Ma poi ci sono anche i numeri a promuovere Eldor, che in questa stagione ha segnato 4 reti in 742 minuti, a una media di un gol ogni 185,5 minuti. Una media di fatto identica a quella di Dovbyk, che finora ha realizzato 13 reti in 2,415 minuti, il che vuol dire un gol ogni 187,77 minuti. [...]

(Gasport)