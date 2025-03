Ancora difesa a 4? Possibile cambio modulo con la Roma

[...] Ricomincia da tre, Igor Tudor. [...] Nel suo vero "primo giorno" con la squadra di fatto al completo - eccezion fatta per Adzic -, il tecnico ha spiegato intenzioni ed emozioni. Ha proseguito i colloqui individuali. Ha provato a trasmettere grinta. [...] L'intenzione è di non stravolgere le certezze di oggi e mescolarle gradualmente alle idee per domani.

Tudor può ripartire così da una difesa a 4 e dal trequartista, non lontano dalle scelte di Motta. Cambiaso, ancora a parte ma in via di recupero per sabato (Douglas punta la Roma), può aiutare. Giuntoli al fianco del croato: il capo dell'area sportiva ha salutato i calciatori, con lui l'ad Scanavino per le strette di mano, gli abbracci del caso. [...]

(Tuttosport)